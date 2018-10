Arminia vor Charaktertest

Ludwigshafen.Der überraschende Ausstieg von Trainer Heiko Magin am Ende der Saison der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim FC Arminia 03 Ludwigshafen wird für ihn gleichzeitig ein Abschied vom Traineramt überhaupt: „Ich werde nirgendwo mehr als Trainer einsteigen,“ sagte Magin, der als Sportlicher Leiter zum SV Rülzheim geht. Er habe als Trainer erkannt, dass das Amt eine völlig andere Belastung bringe: „Als Trainer habe ich sechs Tage in der Woche zu tun – dreimal Training, Spiel, Trainingsvorbereitung und die Beobachtung der Gegner – das geht an die Substanz.“ Leiden würde darunter vor allem seine Familie, deshalb der Schlussstrich.

Die Arminen sind optimistisch, dass sich das Thema nicht auf die Leistung auswirkt: Erste Möglichkeit, das zu beweisen, ist am Sonntag zu ungewöhnlicher Zeit um 12 Uhr im Heimspiel gegen die TSG Pfeddersheim. Warum schon um 12 Uhr? Geschäftsführerin Gisela Schaar: „Wir haben ein Sponsorentreffen im Clubhaus, wollen das mit dem Spiel verbinden und fanden bei den Pfeddersheimern offene Ohren.“ rs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018