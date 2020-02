Arminia weicht aus

Ludwigshafen.Auf zwei verschiedenen Plätzen muss der FC Arminia 03 Ludwigshafen seine Heimspiele in der Rückrunde der Fußball-Oberliga ab 29. Februar austragen. Jeweils vier Spiele finden im Südweststadion und auf der Bezirkssportanlage Rheingönheim statt. Im Südweststadion spielt die Arminia gegen 1. FC Kaiserslautern (6. März/19 Uhr), TuS Koblenz (21. März/14 Uhr), FV Engers (31. März/19 Uhr) sowie zum Saisonausklang gegen Wormatia Worms (30. Mai/15.30 Uhr). Hintergrund ist der katastrophale Zustand der Bezirkssportanlage, die „zur Schonung“ bis Ende März gesperrt ist – aber auch die Einstufung der Heimspiele gegen Koblenz und Mainz als „Problemspiele“ wegen gewaltbereiter Fans der Gegner.

Spiel in Karbach

Am ersten Spieltag nach der Winterpause muss die Arminia auswärts beim FC Karbach antreten. Eine Niederlage würde die Rheingönheimer in akute Abstiegsgefahr stürzen. „Wenn wir in Karbach einen Punkt holen, bin ich zufrieden“, sagte Manager Markus Impertro. Die Arminia steht in der Auswärts-Tabelle auf dem letzten Platz. Drittletzter in der Heim-Tabelle ist Gegner Karbach. Der neue Trainer Sahin Pita kommt nach Angaben von Impertro bei der Mannschaft gut an: „Er bringt viel Erfahrung und Menschenkenntnis mit.“ Sein Hauptproblem: Er muss die schwache Arminen-Offensive, die es in 19 Spielen auf 18 Tore brachte, zur schlagkräftigeren Truppe formen. Mit der Abwehr kann er einstweilen zufrieden sein. Zufrieden wäre er mit einer Wiederholung des 2:1-Sieges gegen Karbach in der Vorrunde. Zweifacher Torschütze war damals Fabian Herchenhan. rs

