Arminia will Angriffsmisere beseitigen

Ludwigshafen.Bei den Fußballprofis rollt nach der Winterpause bereits seit Wochen der Ball – die südwestdeutschen Amateure sind erst am 29. Februar/1. März wieder dran. Während der dreimonatigen Pause haben fast alle sechs Ludwigshafener Mannschaften zwischen Oberliga und Bezirksliga ihre Kader aufgestockt oder zumindest verändert – aus gutem Grund: Bei zwei Mannschaften geht es gegen den Abstieg oder den Aufstieg – die anderen vier müssen ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle wahren.

Oberligist FC Arminia 03 steht bei möglicherweise fünf Absteigern nur einen Punkt vor der Abstiegszone, hat einen neuen Trainer (Sahin Pita für Hakan Atik) und war intensiv auf dem Transfermarkt tätig. Neuzugänge sind Marc Haffa (SV Waldhof Mannheim II), Sebastian Lindner (SV Unterflockenbach), Matteo Monetta (TSV Wieblingen) und Marcel Bormeth (SV Rülzheim). Sie sollen vor allem die miese Angriffsbilanz der Arminen mit nur 18 Toren in 19 Spielen verbessern. Die Rheingönheimer starten mit dem Auswärtsspiel am 29. Februar beim FC Karbach in die zweite Runde.

Lange Zeit sah es in der Landesliga-Vorrunde aus, als ob der SV Ruchheim nach fünf Siegen hintereinander im Titelrennen mitmischen würde – doch dann sorgten sechs sieglose Spiele ohne Sieg für Ernüchterung. „Wir mussten unserem kleinen Spielerkader mit wenigen Alternativmöglichkeiten Tribut zollen“, sagte Trainer Tobias Ehrenberg (37), der dennoch guter Dinge ist: „Wir werden einige Fehler in unserer Spielweise abstellen – dann geht es wieder aufwärts“, sagte der Coach, der den Vertrag bis 2021 verlängert hat. Das Manko: Die Nr. 2 im Ludwigshafener Fußball präsentiert sich oft mit einem „Tag des offenen Tores“ – mit insgesamt 45 Gegentreffern.

Genau das Gegenteil ist die Stärke des SV Südwest in der Bezirksliga: 14 Spiele ohne Gegentreffer – auf eigenem Platz sagenhafte 26:0 Tore und einziges Team der Liga ohne Heimniederlage. Der Spitzenreiter geht als Ludwigshafener Stadtmeister in der Halle mit breiter Brust in die restliche Saison. „Aufstieg? Kann sein – wir denken aber von Spiel zu Spiel,“ ließ Kapitän Dominik Brust wissen, mit 16 Saisontoren Torjäger Nr. 1 der Mannschaft vor dem technisch brillanten Robby van Rhaden (10). Die „Stunde der Wahrheit“ schlägt am 1. März, wenn die Südwestler beim Dritten FSV Schifferstadt antreten.

Die anderen drei Bezirksligisten dümpeln im Tabellen-Mittelfeld. Mehr erwartet hatte man vom BSC Oppau, der gut startete – und etwa wegen Verletzungen und Spielerabgängen vom ersten Platz ins Mittelfeld abstürzte. Spielertrainer Göran Garlipp hofft, die Mannschaft aus dem „Stimmungstief“ herausholen zu können – mehr als der derzeit achte Rang sollte es jedenfalls sein. In diesem Bereich bewegen sich auch der Ludwigshafener SC und der ESV 1927, der wieder auf eigenem Platz spielen kann.

