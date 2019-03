Arminia will fünften Sieg in Serie

Ludwigshafen.Bei Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen bricht sich so langsam die Euphorie Bahn, nachdem am vergangenen Spieltag der Tabellendritte SV Röchlingen Völklingen mit 3:1 besiegt wurde und der Club inzwischen auf Rang acht geklettert ist. Doch die Mannschaft von Trainer Hakan Atik ist vor der Auswärtspartie beim TuS Emmelshausen (Samstag, 15.30 Uhr) gewarnt. Denn der Abstiegskandidat (16.) gewann gerade beim Spitzenreiter TuS RW Koblenz. „Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Völklingen. Emmelshausen wird in der Defensive viel tiefer stehen“, fordert der Coach viel Arbeit und Geduld. „Wir werden hochkonzentriert auf unser Chancen warten und sie ausnutzen“, ist er zuversichtlich. Auch Vereinsvorsitzender Alfred Schaar denkt positiv. „Wenn wir die Leistung vom letzten Samstag abrufen, dann ist ein Dreier drin.“ Auch wenn weiterhin nicht alle Leistungsträger an Bord sind. sd

