Arminia will in Trier punkten

Ludwigshafen.Mit dem Auswärtsspiel am Samstag, 15 Uhr, beim punktgleichen Tabellennachbarn Eintracht Trier geht in der Oberliga für den Aufsteiger FC Arminia 03 Ludwigshafen das Fußballjahr 2018 zu Ende.

„Es wäre schön, wenn wir im letzten Spiel des Jahres in Trier gewinnen würden“, hofft der Rheingönheimer Clubchef Alfred Schaar. Dann ginge eine ungewöhnliche „schwarze Serie“ zu Ende, denn die Arminen sind seit acht Spielen ohne Sieg. Doch ganz so katastrophal wie diese Bilanz vermuten lässt, war diese Phase der Saison nicht: Immerhin holten die Rheingönheimer in den acht Spielen ohne „Dreier“ mit fünf Unentschieden, darunter kurioserweise viermal ein 2:2, fünf Punkte. Die Trierer sind nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden seit drei Spielen ohne Sieg.

Für Trainer Hakan Atik wäre ein Punktgewinn in Trier nach den beiden letzten 2:2-Unentschieden die Fortsetzung einer kleinen Erfolgsserie. „Es fehlen immer noch einige Spieler aus unterschiedlichen Gründen wie Steffen Burkhard, Philipp Stiller, Kelly Botha oder Jan Drese, der berufsbedingt erst im nächsten Jahr wieder dabei ist,“ beschreibt Schaar die derzeit unbefriedigende Personallage. Angeschlagen sind Erdem Dogan und der sechsfache Torschütze Jannik Styblo – dafür scheint nach langer Verletzungspause Tim Amberger wieder eine Alternative zu sein. Die Arminen stehen auf dem zwölften Tabellenplatz.

Gegner Eintracht Trier hat seine besten Zeiten schon einige Zeit hinter sich. Acht Jahre gehörten die Trierer der zweiten Bundesliga an. 18 Jahre lang spielten sie in der Regionalliga. rs

