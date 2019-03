Arminia will Lauf halten

Ludwigshafen.Fußball-Oberligist FC Arminia 03 Ludwigshafen hat nach der Winterpause in vier Spielen neun Punkte geholt, kletterte mit 31 Zählern von Tabellenplatz 13 auf elf und ist auf dem besten Weg, das Ziel Klassenerhalt zu schaffen. Das ist auch ein Verdienst des neuen Trainers Hakan Atik, der die Arminia im November übernahm. Unter dem ehemaligen Coach des VfR Mannheim gewannen die Rheingönheimer zuletzt jeweils 3:1 gegen den SC Idar-Oberstein (17.), VfB Dillingen (18.) und Hertha Wiesbach (12.). Nur gegen den TuS Koblenz (5.) kassierten sie eine 0:2-Niederlage.

„Jeder ist schlagbar“

Am Samstag, 14.30 Uhr, kommt mit dem Dritten SV Röchling Völklingen (41 Punkte) nun ein Hochkaräter ins Stadion nach Ludwigshafen. „Wir wollen nicht absteigen, Völklingen unbedingt aufsteigen“, sieht Arminia-Vorsitzender Alfred Schaar geklärte Fronten. „In der Liga ist jeder schlagbar“, sagt er. Respekt vor dem Gegner und Selbstvertrauen hielten sich die Waage. „Völklingen ist eines der besten Teams, wir werden auch etwas Glück brauchen. Unser Spiel lebt von Technik und Schnelligkeit, auch der SV ist eher spiel- als kampfstark, das kommt uns entgegen“, erwartet er eine spannende Begegnung. „Unsere Defensive steht ganz gut und wenn die Mannschaft so konsequent ist, wie zuletzt, dann könnte was drin sein.“

Doch die Verletztenliste ist noch immer lang, auch wenn möglicherweise Sebastian Lindner wieder auflaufen kann. In der Familie von Fabian Herchenhahn, einem der drei Torschützen gegen Wiesbach, gab es einen Trauerfall. Hinter seinem Einsatz ihm steht ein Fragezeichen. sd

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019