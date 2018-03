Arminia will nachlegen

Anzeige

Ludwigshafen.Die wochenlang unbeständigen Witterungsverhältnisse haben die Spielpläne in den Fußball-Amateurligen völlig durcheinandergebracht. So werden zwischen dem heutigen Gründonnerstag und dem folgenden Donnerstag, 5. April, fünf Spiele mit Ludwigshafener Beteiligung an fünf verschiedenen Terminen ausgetragen – ohne dass dadurch die Tabellen wesentlich mehr Aussagekraft bekommen. „Es wird noch bis in den Mai hinein Nachholspiele geben,“ heißt es beim Südwest-Verband.

Am Ostermontag, 17 Uhr, trifft in der Verbandsliga Spitzenreiter FC Arminia 03 Ludwigshafen beim Tabellenfünften TuS Rüssingen auf eine motivierte Mannschaft, denn die Nordpfälzer wollen ihr 2:11-Desaster der Vorrunde wettmachen. Auf einen Rheingönheimer Ausrutscher warten Hassia Bingen und RWO Alzey, die mit Siegen in ihren bis zu vier Nachholspielen die Arminen ohnehin um einen Punkt überflügeln können.

In der Bezirksliga Vorderpfalz ist der SV Ruchheim hinter dem punktgleichen SV Büchelberg auf den zweiten Platz zurückgefallen und wird dort vorerst bleiben, denn die Südpfälzer können mit zwei Spielen an Ostern weiter davonziehen, während die Ruchheimer wegen des verletzungsbedingten Spielabbruchs gegen den ASV Maxdorf noch lange mit einem Spiel in Rückstand bleiben. Heute, 19.30 Uhr, sind sie beim FC Lustadt allerdings Favoriten.