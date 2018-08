Arminia will Serie halten

Ludwigshafen.Nach vier Spielen ohne Niederlage in Serie hat sich der FC Arminia 03 Ludwigshafen in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach dem fünften Spieltag in der oberen Tabellenhälfte platziert. Für Trainer Heiko Magin ist das „eine schöne Momentaufnahme, aber mehr nicht“. Vor dem Heimspiel am heutigen Samstag, 17 Uhr, gegen Hertha Wiesbach bekräftigt er sein Saisonziel: „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen.“

Dem Gegner traut er mehr zu: „Die Saarländer stapeln tief – für mich gehören sie zu den Titelfavoriten.“ Immerhin stehen die Wiesbacher – trotz eines Spiels weniger – mit neun Punkten auf dem siebten Platz. Bei den Arminen entspannt sich die Personalsituation. Zurückgekehrt sind nach Verletzungen Chris Böcher, David Braun und Jan Drese. Bei einem Sieg gegen Wiesbach kann der FC Arminia in der Tabelle weiter nach vorne stoßen. rs

