Arminia will sich in der Winterpause verstärken

Ludwigshafen.Winterpause in der Fußball-Oberliga – doch beim Aufsteiger FC Arminia 03 Ludwigshafen herrscht hinter den Kulissen derzeit rege Betriebsamkeit. Der Sportliche Leiter Markus Impertro und der neue Trainer Hakan Atik sind auf der Suche nach effektiven Verstärkungen, denn der zwöfte Platz in der Tabelle kann die beiden Arminia-Verantwortlichen nicht blenden: „Wir haben nur ganze zwei Punkte Abstand zum Abstiegsbereich – unser Ziel als Aufsteiger bleibt der Klassenerhalt,“ gibt Impertro unmissverständlich die Richtung vor.

„Die drei ersten Neuzugänge stehen fest,“ sagte Trainer Atik ironisch, „es sind die drei eigenen Spieler Tim Amberger, Philipp Stiller und Kelly Botha, die im Januar nach langer Verletzungspause in den Kader zurückkehren.“ Ob sie auf Anhieb wieder den Anschluss schaffen, ist mehr als fraglich, denn sie absolvierten in dieser Saison noch kein einziges Spiel. Der seit Monaten fehlende erfahrene Abwehrspieler Steffen Burkhard, ebenfalls ein Dauerverletzter, dreht im Training zwar seine Runden – aber ob seine Verletzung definitiv überwunden ist, weiß nicht einmal er selbst.

„Neue Spieler in der Winterpause zu verpflichten, ist überaus schwer“, weiß Trainer Atik. Spieler, die von der Leistung her den Rheingönheimern helfen könnten, stehen alle irgendwo unter Vertrag – wenn sie dort losgeeist werden sollen, wird eine Ablösesumme fällig. Und dann müssten die Arminen auch selber einige Spieler loswerden, die keine Perspektive in der Oberliga haben.

Zwei Hallenturniere stehen an

Aus unterschiedlichen Gründen abgewandert sind Chris Böcher (SG Maudach), Jan Drese (FG Mutterstadt), Sven Rauwolf und Sandro Rösner mit immerhin 16 Einsätzen, die dem ehemaligen Trainer Heiko Magin zum SV Rülzheim in die Südpfalz folgten. Co-Trainer Maik Unfricht ist ebenfalls weg – er will sich vorerst vom Fußball zurückziehen.

Die Rheingönheimer werden in der Winterpause nach Wiederaufnahme des Trainings am 7. Januar an zwei Hallenturnieren in Mannheim und Ludwigshafen teilnehmen – „aber das kann man nicht zur Vorbereitung zählen,“ weiß Atik. Die Arminen werden wieder im Stadion trainieren, denn ihr Platz auf der Bezirkssportanlage am Hohen Weg ist ohne Beleuchtung. Sie müssen deshalb im Stadion für die Flutlichtbeleuchtung zahlen – nicht gerade zur Freude von Vereinschef Alfred Schaar, der dieses Geld für andere Vorhaben lieber anlegen würde.

Seit neun Spielen sind die Rheingönheimer in der Oberliga ohne Sieg. Ihr letzter Erfolg mit drei Punkten datiert vom 22. September – sollte es bei der Fortsetzung der Runde am 23. Februar im Auswärtsspiel beim SC Idar-Oberstein einen Arminen-Sieg geben, wäre das ein Aufatmen nach genau fünf sieglosen Monaten. Bis dahin will Trainer Atik vor allem die löchrige Abwehr des Aufsteigers und ranghöchsten Ludwigshafener Fußballclubs „auf Vordermann“ gebracht haben – bisher gab es für die Arminen 45 Gegentreffer. Nur die Teams auf den Abstiegsplätzen haben ähnliche Probleme in der Defensive. rs

