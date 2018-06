Arrestzelle oder Hotel?

Anzeige

Ludwigshafen.In der Arrestzelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hat es einem 37 Jahre alten Ludwigshafener offenbar so gut gefallen, dass er sie am nächsten Morgen gar nicht mehr verlassen wollte. Wie die Beamten gestern mitteilten, war der Mann am Samstagabend gegen 22 Uhr auf dem Berliner Platz wegen seines aggressiven Verhaltens und starker Alkoholisierung aufgefallen. Da er nicht zu beruhigen gewesen sei, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Übernachtung kostet

„In der Zelle schien sich der Mann erstaunlicherweise ausgesprochen wohl zu fühlen“, sagte ein Präsidiumssprecher. Denn als die Beamten den 37-Jährigen am frühen Sonntagmorgen weckten, um ihn aus dem Gewahrsam zu entlassen, war er alles andere als begeistert. „Der Mann tobte und forderte nachdrücklich, dass man ihn weiterschlafen lassen solle“, so der Sprecher. Wie es den Kollegen letztlich gelang, den Gast aus dem „Hotel Arrestzelle“ zum Gehen zu bewegen, bleibe deren Geheimnis. Die Kosten für die Übernachtung müsse der Mann aber in jedem Fall tragen. jei