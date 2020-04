„Asyl-Bewohner verlegen“

Ludwigshafen.Der Geschäftsführende Ausschuss der Evangelischen Jugend kritisiert den Umgang der städtischen Behörden mit den Corona-Fällen in der Asylunterkunft Oggersheim. „Hätte man die Bewohner vorsorglich in kleineren Gruppen getrennt untergebracht, hätte eine Ausbreitung des Virus in diesem Maße nicht geschehen können.“ Bei der Verlegung der ersten Infizierten sei nicht bedacht worden, dass auch symptomlose Menschen Überträger sein können. „Die Verbliebenen in der Unterkunft haben keine Möglichkeit, sich ausreichend zu schützen. 20 Menschen teilen sich eine Küche und Sanitäranlagen.“ Die mangelnden Hygienemöglichkeiten in allen Asylunterkünften werde schon lange beklagt. Um das Risiko einer unkontrollierten Ansteckung zu minimieren, könnten leerstehende Wohnungen der Stadt mit Betroffenen belegt werden. Eine Einkaufshilfe der Evangelischen Jugend soll den Bewohnern in Oggersheim die Quarantäne-Zeit erleichtern. ott

