Asyl: Elf weitere Infizierte

Ludwigshafen.In der Asylbewerberunterkunft in Oggersheim sind elf weitere Bewohner positiv auf den Coronavirus getestet worden, teilte die Verwaltung am Montag mit. Sie seien ebenso wie deren Zimmergenossen sofort in anderen Räumlichkeiten im Besitz der Stadt untergebracht worden. Damit sind 14 der insgesamt 171 Asylsuchenden in dem Quartier an der Mannheimer Straße infiziert. Drei Bewohner, bei denen ein positives Testergebnis bereits in der vergangenen Woche vorlag, wurden – wie berichtet – am Freitag mit ihren Zimmergenossen isoliert und umquartiert.

Angaben zum Gesundheitszustand und Aufenthaltsort der positiv Getesteten machte die Verwaltung nicht. „Alle infizierten Menschen, egal, wo sie wohnen, haben Persönlichkeitsrechte, die gewahrt werden“, macht Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) deutlich. Die restlichen Bewohner der Asyl-Unterkunft stehen ebenso wie die Ausquartierten weiterhin unter Quarantäne. „Wir wissen, dass die Situation für alle nicht einfach ist. Deshalb haben wir das Krankenhaus Zum Guten Hirten um Unterstützung gebeten. So können Bewohner bei Bedarf psychologisch betreut werden“, ergänzte die Rathauschefin.

„Unser Dank gilt auch allen Mitarbeitenden des Gesundheitsamts, des Klinikums und der Polizei, die uns momentan unterstützen“, ergänzt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Gemeinsam sei es gelungen, alle Menschen gut zu versorgen und ihnen auch in dieser belastenden Situation zur Seite zu stehen.

Die Stadt hatte am Mittwoch die Bewohner der Sammelunterkunft unter Quarantäne gestellt, nachdem zwei Personen positiv getestet wurden. 171 Männer aus 19 Nationen waren zu diesem Zeitpunkt im Quartier untergebracht. Der Mediziner und Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Peter Uebel, hatte trotz Urlaub die Bewohner am Freitag und Samstag untersucht und bei Verdachtsfällen Abstriche genommen.

Für diese humanitäre Geste und Hilfeleistungen spricht die Linke-Fraktion Peter Uebel ihren Respekt und Anerkennung aus. „Der selbstlose Einsatz, um alle Flüchtlinge auf den Virus zu untersuchen, zeugt von einer christlichen Grundeinstellung, die nicht selbstverständlich ist“, so Bernhard Wadle-Rohe.

Die Grünen im Rat fordern unterdessen Verbesserungen in den Sammelquartieren. „In den Flüchtlingsunterkünften ist der Zweimeterabstand zu fremden Menschen nicht einzuhalten. Wir bitten die Stadt deshalb um Prüfung, ob weitere leerstehende Unterkünfte oder Hotelzimmer zur Unterbringung herangezogen werden können“, sagt der integrationspolitische Sprecher Ibrahim Yetkin.

Linken-Fraktionsvorsitzender Liborio Ciccarello verlangt dringende Maßnahmen zur Entzerrung. Die Verwaltung sollte die Menschen in leerstehenden Pensionen und Hotels unterbringen. „Jedes Zimmer in der Oggersheimer Sammelunterkunft, aber auch in den Einweisungsgebieten, sollte nur noch mit einem Menschen belegt werden.“

