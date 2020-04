Asyl: Zahl der Infizierten steigt auf 82

Ludwigshafen.Die Zahl der Asylbewerber aus der Unterkunft in Oggersheim, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat sich auf 82 erhöht – dies sind 23 mehr als bisher gemeldet. Dies erklärte am Dienstag eine Sprecherin des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für Ludwigshafen zuständig ist, auf Anfrage dieser Redaktion. Alle Infizierten zeigten leichte bis mittlere Symptome.

In der Unterkunft an der Mannheimer Straße waren 171 Männer untergebracht gewesen. Nach dem Auftreten der ersten Corona-Fälle wurden alle untersucht und die Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Die infizierten Männer und ihre direkten Kontaktpersonen brachte die Verwaltung an anderen Standorten im Stadtgebiet unter. Einige positive Testergebnisse seien erst in den vergangenen Tagen bekannt geworden, begründete die Behördensprecherin die Nachmeldung.

„Statistisch bereits einbezogen“

In der am Dienstag veröffentlichten Statistik des Gesundheitsamtes tauchen die 23 Neuinfizierten indes nicht auf. „Diese Fälle wurden bereits in den vergangenen Tagen einbezogen“, sagte die Sprecherin. Nach Angaben der Behörde erhöhte sich die Zahl der Corona-Fälle in Ludwigshafen gegenüber Montag um zwei auf 254. Aus anderen Asylbewerberunterkünften in Ludwigshafen seien bislang keine Coronafälle bekannt, so eine Stadtsprecherin.

Nach den vielen Infizierten am Standort in Oggersheim fordert die Bürgerinitiative „Respekt: Menschen!“, die Sammelunterkünfte zu schließen und die Menschen auf kleinere Einheiten zu verteilen. Dafür könnten beispielsweise Wohnungen im Hedwig-Laurien-Ring wieder genutzt werden.

Die Corona-Fälle hätten gezeigt, wie schnell sich das Virus ausbreite, wenn viele Menschen dicht beieinander leben. Zudem sei deutlich geworden, wie hilflos die zuständigen Behörden auf den Ausbruch der Infektion reagiert hätten. „Da ist Ludwigshafen kein Einzelfall.“

