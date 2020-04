Atemmasken gestohlen

Ludwigshafen.Unbekannte haben aus der Lagerhalle einer Firma in der Hafenstraße drei Kartons mit Atemschutzmasken gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befanden sich in den Kartons 1800 Atemschutzmasken FFP2 ohne Ventil. Der Schaden beträgt rund 12 000 Euro. Der Diebstahl geschah in der Zeit zwischen 27. März, 16 Uhr, und 30. März, 13 Uhr. Einbruchsspuren an der Lagerhalle wurden nicht festgestellt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler gehen davon aus, dass nur ein begrenzter Personenkreis für die Tat in Frage kommt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf der Parkinsel gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

20 neue Fälle

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten in Ludwigshafen hat sich am Freitag deutlich erhöht – um 20 auf 117, teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mit. Im Umland sind hingegen die Steigerungen viel geringer. Im Rhein-Pfalz-Kreis erhöhte sich die Zahl an positiv getesteten Menschen um drei auf 142, in Frankenthal um zwei auf 27. Im Ludwigshafener Klinikum werden derzeit 19 Erkrankte behandelt, davon werden fünf beatmet. ott

