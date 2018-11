Atik will Serie beenden

Ludwigshafen.Der neue Coach will eine alte Serie beenden: Hakan Atik, der beim FC Arminia 03 Ludwigshafen die Nachfolge von Trainer Heiko Magin angetreten hat, will heute, 14.30 Uhr, in der Oberliga zum Rückrunden-Auftakt gegen TuS Mechtersheim erstmals seit der Saison 2014/15 ein Spiel gewinnen. Seither gab es gegen die Römerberger fünf Oberliga-Niederlagen und eine Pokalpleite.

Doch der Rheingönheimer Trainer hat Personalprobleme. Fehlen werden unter anderem die immer noch angeschlagenen letztjährigen Stammspieler Tim Amberger, Philipp Stiller und Steffen Burkhard sowie Kelly Botha, der noch auf seinen ersten Einsatz wartet. Die Rheingönheimer ließen in den Spielen der Vorrunde manchen Punkt liegen, weil ihre Abwehr Probleme bereitet: Mit schon 38 Gegentreffern ist sie die fünftschwächste der Oberliga.

1:3-Niederlage gegen 1. FCK

Anders der Arminen-Angriff: Nico Pantano (7), Jannick Styblo (6) und Sebastian Lindner (5) schossen rund zwei Drittel der bereits 29 Rheingönheimer Tore. „Wenn wir in den nächsten beiden Spielen vier oder gar sechs Punkte holen, sieht die Welt schon wieder anders aus“, sagt Atik. In Freundschaftsspielen während gab es für die Rheingönheimer einen 2:1-Sieg gegen FV Weinheim und eine 1:3-Niederlage gegen die Bundesliga-A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern. rs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018