Attacke mit Bierflasche

Ludwigshafen.Ein 20-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gerieten die beiden am Freitag gegen 22.30 Uhr aus unbekannten Gründen in einen Streit. Als sich der 20-Jährige entfernen wollte, schlug ihm der Kontrahent mit einer Bierflasche auf den Hinterkopf. Das Opfer erlitt eine stark blutende Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat einen dunklen Teint und schwarze kurze Haare. Er war mit einem blauen Tanktop bekleidet.

Etwa zwei Stunden zuvor musste die Polizei wegen einer Schlägerei zum Berliner Platz ausrücken. Ein 27-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit geraten und wurde dabei geschlagen. Zu den Tätern konnte die Polizei keine Angaben machen. Zwischen den Schlägereien gebe es keine Verbindung, sagte ein Sprecher. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018