Attacke mit Glasflaschen

Ludwigshafen.Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Dienstag den 64-jährigen Besitzer einer Kneipe in der Valentin-Bauer-Straße angegriffen und dabei mit Glasflaschen zugeschlagen. Dabei wurde der Gastwirt so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 64-Jährige hatte nach Angaben der Polizei gestern gegen 2.20 Uhr Waren in eine Garage geräumt, als plötzlich der Unbekannte vor ihm stand. Dieser nahm zwei Flaschen aus einem Kasten und schlug mehrmals auf ihn ein. Danach flüchtete der Angreifer in Richtung Deutsche Straße.

Der Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine dunkle Wollmütze und war mit einer dunklen Jacke und aufgerissenen blauen Jeans bekleidet.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0621/963-22 22. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019