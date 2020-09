Attacke nach Unfall

Ludwigshafen.Bei der Pfefferspray-Attacke am Montag nach einem Unfall in der Carl-Bosch-Straße (wir berichteten) sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren auch vier Unbeteiligte betroffen, die den Streit zu schlichten versuchten. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein 40-Jähriger mit seinem orange-roten Ford Focus C-Max einen 22-Jährigen auf der Carl-Bosch-in Richtung Brunckstraße überholt hatte und in Höhe der Karl-Müller-Straße absichtlich in dessen schwarzen VW Fox fuhr. Anschließend sprühte der 40-Jährige Pfefferspray in das Auto des 22-Jährigen, in dem sich noch ein 20-Jähriger und ein Mädchen befanden. Der 22-Jährige stieg aus und besprühte drei Insassen im Ford ebenfalls mit Pfefferspray. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro.

Gegen den 22- und 40-Jährigen wurden mehrere Strafverfahreneingeleitet. Die Polizei vermutet, dass länger andauernde Streitigkeiten den Vorfall ausgelöst hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0621/963-22 22 zu melden. ott

