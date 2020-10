„Atypischer Dealer“ muss hinter Gitter

Frankenthal/Ludwigshafen. Drei Jahre und sechs Monate Haft wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge: So lautet das Strafmaß für einen 22-Jährigen am Landgericht Frankenthal. Der Ludwigshafener hatte 13 Kilogramm Marihuana verkauft und mehrere Hunderttausend Euro damit verdient.

50 Euro monatliches Taschengeld und mehr als 100 000 Euro im „Jugendzimmer“: „Selten gab es eine so extreme Diskrepanz“, bemerkte Staatsanwältin Gabriele Werner mit Blick auf die finanziellen Verhältnisse des Ludwigshafeners. Wodurch der korrekt gekleidete und zuvorkommende Angeklagte, der zuletzt bei Mutter und Stiefvater lebte, an derartige Geldmengen gekommen war, wurde von niemandem bestritten. Rund 13 Kilogramm Marihuana hat der passionierte BMX-Fahrer innerhalb von 16 Monaten an den Mann gebracht.

Sein bester Kunde, der die geständige Einlassung im Zeugenstand bestätigte, hat die Drogen portionsweise erworben. „Es begann mit Mengen von zehn Gramm, am Ende kaufte ich ein Kilo“, sagte der Abnehmer, gegen den ein gesondertes Verfahren läuft. Als die Polizei am 20. Mai zur Wohnungsdurchsuchung schritt, fanden die Beamten neben 2800 Gramm Marihuana noch kleinere Mengen Kokain - und 136 600 Euro Bargeld. Auf einer „Umsatzliste“ tauchten weitere 200 000 Euro auf. Für manche der Verfahrensbeteiligten bedeutete die stolze Summe einen „persönlichen Rekord“.

Für den Angeklagten war es in erster Linie darum gegangen, seinen Lebensstil zu finanzieren. Das „standesgemäße“ Auto und die Rolex-Uhr schienen dieses Bild zu verfestigen. Eine weitergehende Motivsuche gab die Hauptverhandlung nicht her, zumal der Ludwigshafener lediglich eine „abschließende Erklärung“ durch seine beiden Verteidiger hatte verlesen lassen - ein Vorgehen, das dem Gericht zufolge in zunehmendem Maße praktiziert werde.

Traum vom Lehrerjob futsch

Dass der Angeklagte trotzdem kein „typischer Dealer“ ist, hielt ihm sogar Richterin Sonja Steingart zugute. Anders als in den meisten Drogenprozessen habe man es bei ihm mit einem „geraden Lebensweg“ zu tun: Realschule, Gymnasium, Funktionen als Klassen- und Stufensprecher, Fachhochschulreife und ein freiwilliges soziales Jahr, in dem der Angeklagte Grundschüler bei sportlichen Aktivitäten anleitete - ein Aspekt, den der Mann nicht müde wurde zu betonen. Sogar sein überdurchschnittliches Arbeitszeugnis hatte er mitgebracht.

Parallel zum beruflichen Engagement betrieb der 22-Jährige seinen „schwunghaften Handel“ mit Betäubungsmitteln „in sehr guter Qualität“, wie es hieß. Festnahme und Inhaftierung haben beim Angeklagten Spuren hinterlassen, vor allem bedauerte dieser das damit verbundene Aus für seinen Berufswunsch Grundschullehrer. Während ihm das Gericht „Bedenkenlosigkeit“ attestierte und ihn dazu anhielt, sich der Dimension seiner Taten bewusst zu werden, wies Staatsanwältin Werner auf eine gesellschaftliche Fehlentwicklung hin: Auch wenn Marihuana als weniger schlimme Droge gelte, seien die Folgen des Konsums nicht zu unterschätzen.

