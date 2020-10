Auch Ludwigshafen erlässt Maskenpflicht in Fußgängerzonen sowie Sperrstunde

Ludwigshafen.Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus greift die Stadt Ludwigshafen mit deutlich verschärften Regeln durch. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bei einer Videokonferenz am Mittwoch ankündigte, soll an diesem Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung wirksam werden, die unter anderem eine Maskenpflicht für weite Teile der Innenstadt vorsieht. Auch Schüler ab den fünften Klassen sollen ab sofort im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Daneben sieht die neue Verordnung strengere Kontaktbeschränkungen, eine verlängerte Sperrstunde sowie ein Alkoholabgabeverbot vor. Die Verfügung soll vier Wochen gültig sein.

„Mir ist bewusst, dass es sich um massive Einschnitte in die Lebensfreiheit der Bürger handelt, die wir auch nur nach gründlicher Bewertung der Lage vornehmen“, sagte Steinruck. Im Vergleich zu Mannheim sei die Fallzahlen-Entwicklung zwar verzögert verlaufen, doch mittlerweile gebe es auch in Ludwigshafen einen rapiden Anstieg. „Uns werden permanent neue Infektionen angezeigt“, so die Rathauschefin. Der Inzidenzwert, also die Summe der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, stieg am Mittwoch auf 66.

Neben dem städtischen Hans-Bardens-Haus seien inzwischen in zwei weiteren Altenheimen Corona-Ausbrüche zu verzeichnen. Da sich diese jedoch nicht in städtischer Trägerschaft befinden, wollte Steinruck nicht sagen, um welche Einrichtungen es sich handelt und wie viele Infektionen es dort gibt.

Bei den neuen Regeln habe sich Ludwigshafen eng an Mannheim orientiert, wo seit dem vergangenen Wochenende verschärfte Maßnahmen gelten. „Je einheitlicher die Vorschriften in der Region sind, desto einfacher ist es für die Menschen, sich daran zu halten“, betonte Steinruck. Zudem sei die Durchlässigkeit zwischen beiden Städten sehr hoch. Zuletzt seien etwa vermehrt Kneipenbesucher aus Mannheim in der Chemiestadt registriert worden, da es dort noch keine Sperrstunde gab.

Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr

Dies wird sich nun mit der neuen Allgemeinverfügung ändern, wie Martin Graf, Leiter des Bereichs Öffentliche Ordnung, erklärte. „Bars, Gaststätten und Kneipen müssen ab Donnerstag von 23 Uhr bis 6 Uhr geschlossen bleiben“, sagte er. Für den gleichen Zeitraum gelte auch ein Verkaufsverbot für Alkohol, etwa an dann noch geöffneten Tankstellen.

Die Maskenpflicht betrifft insbesondere den Bereich der Fußgängerzone in der Innenstadt. Neben Bismarckstraße und Ludwigstraße gilt sie unter anderem auf Rathaus- und Berliner Platz sowie in der Bahnhofstraße zwischen Berliner Straße und Rhein-Galerie. Zudem im Hemshof in der Prinzregentenstraße.

Daneben greifen weitere Kontaktbeschränkungen. Veranstaltungen im Freien sind nur mit bis zu 100, Events in geschlossenen Räumen nur mit bis zu 50 Personen zulässig. Feiern und Festen wie Geburtstagen oder Hochzeiten dürfen im öffentlichen Raum, auch in angemieteten Räumen, nur bis zu zehn Personen beiwohnen. Zu Feiern in Wohnungen sollten ebenfalls nicht mehr als zehn Personen aus höchstens zwei Hausständen kommen, so die dringende Empfehlung der Stadt. Bei Sport dürfen Trainingseinheiten nur noch in Kleingruppen von zehn Teilnehmern stattfinden, in Fitness- und Tanzstudios mit fünf Teilnehmern. Spiele in Wettbewerben dürfen weiterhin ausgetragen werden.

Um die Einhaltung der neuen Regeln verstärkt kontrollieren zu können, wird der Ordnungsdienst in den kommenden Wochen wie zu Beginn der Pandemie von Mitarbeitern aus anderen Abteilungen unterstützt, kündigte Steinruck an. Die Ordnungskräfte sollen dabei härter durchgreifen. „Bei Verstößen werden keine Verwarnungen mehr ausgesprochen, sondern direkt Bußgelder verhängt“, betonte Steinruck. Die Menschen hätten nun lange genug Zeit gehabt, sich auf die Gegebenheiten einzustellen.

Klinikum öffnet Corona-Station

Unterdessen sind im Hans-Bardens-Haus drei weitere Bewohner im Alter von 82, 91 und 93 Jahren positiv getestet worden, wie Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther mitteilte. Damit sind dort insgesamt sieben Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert. Alle anderen Testergebnisse – es wurden 173 Bewohner abgestrichen – seien negativ. Am Wochenende sollen alle Bewohner erneut getestet werden. Im Klinikum werden derzeit zwölf Corona-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation. Daneben gebe es weitere Verdachtsfälle. In dieser Woche sei die im Sommer aufgerüstete Station aufgemacht worden, um weitere Corona-Verdachtsfälle aufnehmen zu können.

In Mannheim gilt bereits seit mehreren Tagen eine Maskenpflicht in Bereichen der Innenstadt. Auch in der Heidelberger Altstadt ist eine Maske in bestimmten Straßen Pflicht.

