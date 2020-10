Auch Ludwigshafen erlässt Maskenpflicht in Fußgängerzonen und Sperrstunde

Ludwigshafen.Wegen der steigenden Corona-Zahlen erlässt auch die Stadt Ludwigshafen eine neue Allgemeinverfügung. Diese wird voraussichtlich am Donnerstag erlassen und soll vier Wochen lang gültig sein, wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bei einer Videokonferenz am Mittwoch sagte. Sie gehe davon aus, dass der Inzidenzwert in der Chemiestadt im Laufe des Tages über den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen steigen wird.

Nach Abstimmung mit dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Mannheim wird es auch in Ludwigshafen eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum geben. Der Mund-Nasen-Schutz muss künftig in der gesamten Fußgängerzone zwischen Bismarckstraße und Ludwigstraße getragen werden, also unter anderem auch auf Rathausplatz und Berliner Platz. Auch die Mundenheimer Straße zwischen York- und Pfalzgrafenstraße sowie die Prinzregentenstraße im Hemshof seien wegen der starken Frequentierung betroffen, wie Martin Graf, Bereichsleiter Öffentliche Ordnung, sagte. Auch in den weiterführenden Schulen ab der Klassenstufe 5 soll ab Donnerstag im Unterricht eine Maskenpflicht gelten. Diese wird in Abstimmung mit dem Land 14 Tage getestet.

Daneben wird es weitere Kontaktbeschränkungen geben: Zusammenkünfte im Freien werden auf 100 Personen reduziert, bei Veranstaltungen in Innenräumen (ohne feste Platzzuordnung) dürfen nur noch 50 Personen zusammenkommen. Für private Feiern in Wohnungen wird "dringend empfohlen" nur noch zehn Personen aus maximal zwei Haushalten einzuladen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, greift mit der neuen Allgemeinverfügung auch eine neue Sperrstunde. Bars, Restaurants und Gaststätten dürfen nur noch von 6 bis 23 Uhr geöffnet werden. Außerhalb dieses Zeitraums gilt ab sofort auch ein Alkoholabgabeverbot - etwa an Tankstellen.

Auch im Bereich Sport gibt es neue Einschränkungen. Ein Trainingsbetrieb ist laut Graf nur noch in Kleingruppen von maximal zehn Personen im Freien möglich, in Fitnessstudios und Tanzstudios beträgt die maximale Gruppengröße fünf Personen. Wettkampfspiele könnten jedoch weiter ausgetragen werden, der Profi- und Leistungssport sei nicht betroffen.

Zur Kontrolle der verschärften Maßnahmen wird der Bereich Öffentliche Ordnung wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr wieder von Mitarbeitern aus anderen städtischen Abteilungen unterstützt, kündigt Steinruck an. "Und ab sofort werden keine Verwarnungen mehr bei Verstößen ausgesprochen. Es werden direkt Bußgelder verhängt." Die Menschen hätten jetzt lange genug Zeit gehabt, sich auf die Gegebenheiten einzustellen.

Welche Folgen die aktuelle Entwicklung für den geplanten Winterzauber auf dem Berliner Platz ab 6. November hat, ist noch unklar. "Natürlich machen wir uns auch darüber Gedanken", sagte Steinruck.Es müsse jedenfalls eine Abstimmung in der Region geben, "denn wenn Ludwigshafen am Ende der einzige Weihnachtsmarkt ist, dann werden wir Probleme bekommen, wenn aus der gesamten Region die Menschen zu uns kommen", sagte sie.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020