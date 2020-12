Auer geht, Franze folgt

Dass Studierende der Kunstgeschichte überwiegend weiblich sind, die Leiter von Museen aber überwiegend nicht, wird seit langem öfter mal kritisch vermerkt. Anders scheint der Fall bei Kunstvereinen zu liegen, erst recht in Großstädten der Region ist es so. Und in Ludwigshafen kündigt jetzt eine Leiterin ihren Abgang an, deren Nachfolgerin bereits bestimmt ist. Die langjährige Direktorin Barbara Auer (Bild) wird laut einer Mitteilung des Kunstvereins zum 31. März nächsten Jahres ihr Amt aufgeben. Nachfolgen soll ihr Jana Franze, die sich als Ausstellungskuratorin für zeitgenössische Kunst einen Namen gemacht hat und unter anderem bereits am Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen beschäftigt war.

Auer, die im kommenden Jahr 64 Jahre alt wird, leitet die Institution seit 25 Jahren. Dies sei ein guter Zeitpunkt, um die Aufgabe weiterzureichen, sagte sie am Donnerstag dieser Redaktion. Sie wolle sich dann anderen Aufgaben widmen, vor allem kuratorischen. In der Mitteilung wird der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Hartmut Hufken, mit den Worten zitiert, man sei Auer für ihre Arbeit zu großem Dank verpflichtet; sie habe den Kunstverein mit ihrem ambitionierten Ausstellungsprogramm herausragend geprägt und ihm überregionale Strahlkraft verliehen. Der Kunstverein in Ludwigshafen ist der einzige in Rheinland-Pfalz, der hauptamtlich geleitet wird. tog

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020