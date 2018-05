Auf Spurensuche im Wildpark

Anzeige

Ludwigshafen.Wie sieht es aus, wenn ein Fuchs „schnürt“? Und was bedeutet es, wenn ein Hirsch „fegt“? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Naturpädagogin Helga Duczek bei einer Führung durch den Wildpark Rheingönheim am Donnerstag, 10. Mai. In Begleitung einer Jägerin begeben sich Kinder und Erwachsene von 13 bis 16 Uhr abseits der Wege auf eine Spurensuche in dem Park. Unter anderem führt die Tour auch zur Wildschweinrotte, wobei Duczek deren Bedeutung für den Wald erläutert. Anmeldung für die Führung „Jägerlatein“ unter Telefon 0621/504-33 70. Erwachsene zahlen sechs, Kinder vier Euro. Der Familienpreis beträgt 16 Euro. jei