Auf Streife dabei: Elektroschocker bei Polizei in Ludwigshafen im Einsatz

Ludwigshafen.Beim Polizeipräsidium Rheinpfalz sind seit Freitag, 12. Oktober, Elektroschocker im Einsatz. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, werden zunächst aber nur die Polizeiinspektionen 1 und 2 in Ludwigshafen mit je vier Geräten nach und nach ausgestattet. Die sogenannten Taser werden demnach ab sofort im Streifendienst von speziell geschulten Polizisten mitgeführt. Rund 30 Beamte wurden bislang im Umgang mit den Distanz-Elektroimpulsgeräten (DEIG), wie sie im Fachjargon genannt werden, geschult.

Die Polizei hat große Erwartungen an die neuen Dienstgeräte, da man auf eine deeskalierende Wirkung hoffe. Eine Testphase in Trier habe dies „eindrucksvoll gezeigt.“ In den nächsten Wochen würden nun erste Einsatzerfahrungen in Ludwigshafen gesammelt.

Geräte über Zeitraum von einem Jahr getestet

In Trier wurden die Elektroschocker über einen Zeitraum von einem Jahr getestet. Es kam zu 30 Einsätzen, in der das Gerät benutzt wurde, in 21 Fällen habe die bloße Androhung, den Taser einzusetzen, ausgereicht, um einen bevorstehenden Angriff abzuwenden. Das Ministerium des Innern und für Sport ergänzte, dass lediglich in sechs Fällen eine Person mit dem Taser aus der Distanz beschossen werden musste, in vier Fällen wurde das Gerät in direktem Kontakt mit dem Körper eingesetzt. Die Betroffenen wurden unmittelbar im Anschluss medizinisch begutachtet. In keinem Fall konnten hierbei medizinische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Das Ministerium, das nach Vorlage des Projektabschlussberichtes bereits im April einer Ausweitung des Taser-Einsatzes zustimmte, ist von dem neuen Gerät überzeugt. "In zwei von drei Fällen zeigte bereits die Androhung des Einsatzes Wirkung. Rheinland-Pfalz ist das erste Bundesland, das die Geräte im Streifendienst einsetzt“, betonte Innenminister Roger Lewentz. Eingesetzt wurden die Elektroschocker bei Vorfällen mit gewalttätigen und aggressiven Personen. Im Normalfall hätten die Beamten in diesen Situationen zum Schlagstock oder Pfefferspray gegriffen, dies würde aber ein Verletzungsrisiko für beide Seiten bedeuten, rechtfertigte Lewentz die Entscheidung des Ministeriums.

Innenmisnister Lewentz sieht Taser als sinnvolle Ergänzung

Das Pilotprojekt in Trier, das von der Universität und dem Gesundheitsamt wissenschaftlich begleitet wurde, habe deutlich gemacht, dass ein Taser eine sinnvolle Ergänzung der bereits vorhandenen Einsatzmittel darstelle und auch die Mehrzahl der Bevölkerung das neue Einsatzmittel positiv bewerte, heißt es seitens des Innenministers weiter. „Ein Ausstattung der Einsatzkräfte, die sich regelmäßig mit unvorhersehbaren, gewalttätigen und gefährlichen Situationen konfrontiert sehen und dadurch nicht selten Verletzungen davon tragen, ist anhand der vorliegenden Ergebnisse des Abschlussberichtes zielführend und auch notwendig“,

Die Vorgaben für den Einsatz verbieten grundsätzlich eine Anwendung gegen Personen, die als herzkrank bekannt, erkennbar schwanger oder dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, informierte die Polizei weiter. Einsatz- sowie Aus- und Fortbildungskonzepte speziell für den Umgang mit dem Elektroschocker sollen den Polizeikräften Handlungs- und Rechtssicherheit geben.