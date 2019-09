Auf Tuchfühlung mit den Tieren

Ludwigshafen.Dachs, Marder, Rebhuhn und Stockente: Sie alle saßen auf dem Präsentationstisch von Ralf Diehl – als präparierte Modelle zum Anfassen. „Wir wollen den Kindern die Natur nahebringen“, erklärte der stellvertretende Obmann für Junge Jäger bei der Kreisgruppe Ludwigshafen. Seine Erlebnisschule „Wald und Wild“ ist seit 13 Jahren einer der gefragtesten Infostände beim Erlebnistag für Familien im Wildpark Rheingönheim. Auch diesmal zog es bei spätsommerlichen Bedingungen – und freiem Eintritt – Hunderte von Besuchern ins Wildgehege, allen voran die Kinder.

Baumwipfel erklimmen

Dem Nachwuchs fehle es heutzutage an Naturerlebnissen, beklagte Diehl. Mitunter werde in den Schulen mehr Wissen über den Regenwald vermittelt als über einheimische Tiere. Dem wolle man entgegenwirken: „Wir zeigen hier, dass Enten nicht gelb sind und Kühe nicht lila.“ Umgekehrt sei immer wieder zu beobachten: „Kinder kennen die Tiere – die Eltern nicht“ Eher leicht zu erkennen war die Schnepfe. Hinzu kamen heimische Greifvögel wie Habicht und Wanderfalke. Letzterer legt im Sturzflug bis zu 360 Kilometer pro Stunde zurück und gilt somit als schnellstes Tier der Welt.

Neben der Vielfalt an Informationen stand beim Erlebnistag aktives Mitmachen im Vordergrund. „Toben, fühlen und hexen“ lautete das Motto. So stellte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) so genannte „Fühlkästen“ auf, die eine Naturerfahrung mit Händen und Fingern ermöglichen. Wer sich lieber mit Füßen auf ungewohntes Terrain begab, nahm den „Barfußpfad“, der über verschiedene Materialien wie Stroh, Holz, Gras und Steine führte. Den Waghalsigeren bot sich die Gelegenheit, Baumwipfel mit Hochseilelementen zu ersteigen. Auf einer Slackline in sechs Metern Höhe ging es von Baum zu Baum.

Großer Beliebtheit erfreute sich Waldhexe Fabula mit ihrer „Hexenbesenflugschule“. Neu im Programm war eine etwas andere Sprachschule: Im „Comedy-Wildschwein-Sprachkurs Grunz!“ versuchten sich die Wildschweinversteher an artgerechter Kommunikation. Wer seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen wollte, fand beim Jonglieren mit Röhren sowie beim „Hochstapler“-Spiel die Herausforderung. Aus Parketthölzern den höchsten Turm zu bauen, lautete die Aufgabe des Forstamts Pfälzer Rheinauen. Dass im Rehbachtal die letzte Auwaldlandschaft Ludwigshafens liegt, war beim Naturschutzbund zu erfahren. Mehr als 100 Vogel- und 250 Pflanzenarten wurden in diesem geschützten Gebiet festgestellt.

Besonders gefragt waren in diesem Jahr auch die Planwagenfahrten quer durch den Tierpark. Fachkundige Führungen bot Förster Wolf Hoffmann an. „Wir sind stolz, dass der Wildpark jährlich rund 90 000 Besucher anzieht“, freuten sich Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD) und Wilhelm Wißmann, Vorsitzender des Fördervereins.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019