Auf Tuchfühlung mit Tieren

Ludwigshafen.Es muss nicht nur eine Wanderung mit Lamas oder Eseln sein. Auch bei einer Rundfahrt mit dem Planwagen können die Besucher die Tiere und die Natur im Wildpark hautnah erleben. Zudem lässt sich die Idylle in Rheingönheim beim Erlebnistag am Sonntag, 9. September, von oben betrachten. Mit einem Hubsteiger können sich die Gäste 30 Meter hoch über die Baumwipfel hieven lassen. Ein vielfältiges Programm für die ganze Familie hat die Stadt zusammengestellt. Besonderheit: Bei dem kostenlosen 15. Erlebnistag gibt der Schlagersänger Markus Becker („Der Mann mit dem roten Cowboyhut“) erstmals zwei Mitmachkonzerte mit Kinderliedern um 14.15 sowie um 16 Uhr. In der Zwischenzeit erfüllt er Autogrammwünsche.

„Wir setzen auf eine Mischung von neuen und bewährten Aktionen“, sagt Beigeordneter Klaus Dillinger (CDU). Zu Letzterem zählt ein Beitrag des Vereins Orbea. Klaus Eisele und Franz Stalla vom ornithologischen Arbeitskreis der Volkshochschule informieren über Fledermäuse, Vögel und Insekten. Der Landesjägerverein präsentiert die Erlebnisschule Wild und Wald. Der Umweltverband BUND lädt zu einem Pflanzenquiz und baut Fühlkästen auf.

Spielerisch geht es bei der Hexe Fabula zu, die zu einer Hexenbesenflugschule einlädt. Zudem können sich die Kinder auf einem Parcours zu Eichhörnchen-Assistenten ausbilden lassen und einen Zaubertrank aus magischen Hexenkräutern brauen. Der Straßenkünstler Dacapo will unterdessen als Seifenblasenkünstler, Comedyjongleur und Stelzenläufer sein Publikum verzaubern.

Nachwuchs im Luchsgehege

Sportbegeisterte wird es wohl mehr zum Bogenschießen ziehen. Sie können auch auf einer sogenannten Slackline Balance und Konzentration trainieren. Etwas ruhiger geht es beim Kinderschminken, Brotbacken oder beim gemeinsamen Filzen zu. Der Förderkreis sorgt für die Bewirtung der Gäste. „Weitere Programmpunkte können wir aber diesmal aus personellen Gründen nicht beisteuern“, sagt Vorsitzender Wilhelm Wißmann an.

Eine neue Attraktion ist indes der Nachwuchs im Luchsgehege, der sich Ende Mai eingestellt hat. Auf einen Aufruf der Stadtverwaltung zur Namensnennung gingen 150 Vorschläge ein, berichtet Dillinger. „Unter den Einsendungen gab es einen eindeutigen Favoriten – den Namen Lucy.“ Das Jungtier, das am Erlebnistag gegen 13.30 Uhr offiziell getauft wird, hat viel Auslauffläche. Dank der Unterstützung des Fördervereins und von Sponsoren war das Luchsgehege vor zwei Jahren auf das Vierfache der bisherigen Fläche erweitert worden.

Nach den Erfahrungen aus den Vorjahren rechnen die Verantwortlichen beim Aktionstag mit 3000 bis 5000 Besuchern. Parkplätze sind nach Angaben der Stadt ausreichend vorhanden. Zudem wird ein Pendelverkehr von der Straßenbahnendhaltestelle Rheingönheim angeboten. Autofahrer können dort ihren Wagen abstellen und sich mit Traktor samt Anhänger im 20-Minuten-Takt zum Wildpark fahren lassen, sagt Abteilungsleiter Florian Tietze.

Insgesamt ist die Stadtverwaltung mit dem Zuspruch für das Wildgehege ganz zufrieden. „Wir hatten bislang knapp 70 000 Gäste und werden bis zum Jahresende auf etwa 90 000 Besucher kommen – wie in den Vorjahren“, sagt Dillinger und fügt hinzu: „Das Konzept stimmt.“

