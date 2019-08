Auffahrt gesperrt

Ludwigshafen.Autofahrer, die aus Richtung BASF und den nördlichen Stadtteilen auf die Hochstraße Nord nach Mannheim fahren wollen, müssen sich umstellen und mehr Zeit einplanen. Grund: Die Auffahrt von der Rheinuferstraße wird ab Dienstag gegen 9 Uhr gesperrt. Die Verwaltung musste nach eigenen Angaben die Verbindung am Montag wegen eines Schadens an der Übergangskonstruktion kurzfristig sperren. Am Nachmittag wurde er provisorisch repariert, damit die Auffahrt für den Feierabendverkehr wieder frei gegeben werden konnte. Ab dem heutigen Dienstag sollen jedoch weitere Reparaturen an der Übergangskonstruktion vorgenommen werden.

Wie lange die Instandsetzung dauert, könne noch nicht gesagt werden, sagte ein Pressesprecher. Die Stadt bittet darum, die Baustelle großräumig zu umfahren. Die Lkw-Fahrer sollten eine Umleitung über Zollhofstraße, Rheinuferstraße Halbergstraße, Yorckstraße und zurück zur B 44 nutzen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.08.2019