Auffahrt zur Hochstraße gesperrt

Ludwigshafen.Autofahrer, die von den nördlichen Stadtteilen oder der BASF auf die Hochstraße Nord nach Mannheim fahren wollen, müssen sich in der kommenden Woche zwei Tage lang umstellen. Die Auffahrtsrampe von der Rheinuferstraße auf die Hochstraße wird am Montag und Dienstag, 7./8. Oktober gesperrt – außerhalb der Hauptverkehrszeiten jeweils von 9 bis 15 Uhr. Grund: Die Verwaltung setzt die Übergangskonstruktion an der Rampe instand. Die Stadt rät deswegen, die Baustelle großräumig, beispielsweise über die A 6, zu umfahren. Eine innerstädtische Umleitung ist über die Zollhof-, Rheinufer- und Yorckstraße sowie Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim ausgeschildert. Mit Staus ist dabei zu rechnen. ott

