Aufruf zu mehr Gerechtigkeit

Anzeige

Genug Geld sei dafür da, wenn Politiker mutig genug wären, für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen: „Millionenschwere Unternehmenserben werden vollständig von der Erbschaftsteuer verschont, gleichzeitig muss aber ab einem Jahreseinkommen von 14 000 Euro rund ein Viertel als Einkommensteuer abgeführt werden“, so Hammer. Bereits jeder Siebte lebe hierzulande in Armut. Fast drei Millionen Kinder wachsen in Deutschland in Armut auf, in einer der führenden Wirtschaftsnationen der Welt. Ungleichheit sei aber kein Naturgesetz, sondern die Folge jahrelanger Umverteilung von unten nach oben. Große Vermögen und Erbschaften müssten wieder in die gesellschaftliche Pflicht genommen und eine Vermögensteuer wieder erhoben werden. „Wir brauchen endlich spürbare Entlastungen für untere und mittlere Einkommen“, so Hammer.

„Bekommen nichts geschenkt“

Auf Streiks in Kindertagesstätten ging OB Jutta Steinruck in ihrem Grußwort ein. Sie verstehe sowohl die Situation der Erzieher als auch die der betroffenen Eltern. Im Ergebnis der Tarifrunde kommen auf die Stadt Mehrkosten in Höhe von rund 20 Millionen Euro zu. Dafür werde die Stadt als Arbeitgeber aber konkurrenzfähiger und die Jobs attraktiver. Von mehr Wertschätzung alleine könne man keine Miete zahlen.

Klare Worte sprach auch der Personalratschef der Stadt, Stefan Limburg. „Wir bekommen auch in Zukunft nichts geschenkt“, gab er sich kämpferisch. Seit der Amtseinführung der neuen OB sei ein Ruck in der Verwaltung zu spüren: „Es verändert sich etwas, wir werden ernst genommen“, so der Tenor der Kollegen. Das sei auch gut so, denn Personal- und Betriebsräte seien nicht Feinde der Arbeitgeber, sondern vertreten deren wertvollstes Gut: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DGB Jugendteam erinnerte an 100 Jahre Frauenwahlrecht, das musikalische Programm gestalteten Uli Valnion und die „Roten Raben“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018