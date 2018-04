Auftakt gegen den FCK

Anzeige

Ludwigshafen.Mit einem Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern startet am 4. oder 8. Juli im Südweststadion der FC Arminia 03 Ludwigshafen in die neue Fußballsaison. Der Termin hängt von der sportlichen Zukunft des FCK ab. Das Spiel findet am 4. Juli, 19 Uhr, statt, wenn die Lauterer als Zweitligaabsteiger und damit als Drittligist nach Ludwigshafen kommen. Sollten die „Roten Teufel“ allerdings doch den kaum noch möglichen Klassenerhalt schaffen und wider Erwarten in der Zweiten Liga bleiben, ist der 8. Juli, 18 Uhr, der Spieltermin.

Die Rheingönheimer hoffen, dass sie bis zu diesem „Ablösespiel“ für ihren ehemaligen Trainer Marco Laping selber als Verbandsligameister den geplanten Wiederaufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar realisieren können. Laping wechselte Mitte Oktober in der Vorrunde der Verbandsliga Südwest zum 1. FC Kaiserslautern, wo er mittlerweile als Trainer der U 19 in der Bundesliga seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020 vorzeitig verlängert hat.

Stadion als Baustelle

Das Südweststadion wird sich an den beiden Terminen den Zuschauern als Baustelle präsentieren, denn schon am 1. Juli startet die Renovierung der Kunststoff-Laufbahnen. „Diese Arbeiten werden das Spiel der Arminia gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht beeinträchtigen,“ verspricht Thomas Gerling, der Sportchef der Stadtverwaltung, „die Einrichtung der künftigen Stadionbaustelle kann entsprechend gesteuert werden.“ Bis Ende der Oberliga-Vorrunde am Jahresende ist das Stadion allerdings für Heimspiele der Rheingönheimer kein Thema, denn bis dahin verstellen Baumaschinen den Blick auf den Rasen.