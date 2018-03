Auftakt im Hemshof

Anzeige

Ludwigshafen.150 Kubikmeter Müll haben Kinder und Erwachsene im vergangenen Jahr eingesammelt, auch in diesem Jahr helfen Kindergärten, Vereine und Firmen beim Frühjahrsputz in den Stadtteilen mit. Den Auftakt macht eine Aktion mit Ortsvorsteher Antonio Priolo im Stadtteil Nord am heutigen Mittwoch, 7. März. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf dem Franz-Heller-Platz bei der Goetheschule Nord. Zum 20. Mal organisiert der Marketing-Verein die Aktion, um die Bürger für den Wert eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt zu sensibilisieren. Greifzangen und Müllbeutel stellt wieder der städtische Wirtschaftsbetrieb (WBL) zur Verfügung. Die ehrenamtlichen Helfer beseitigen bis April Schmuddelecken in Grünanlagen und entfernen Müll aus dichten Hecken.

Steinruck hilft mit

Viele Aktionen in den Stadtteilen koordinieren die Ortsvorsteher. Zum Frühjahrsputz in Ruchheim lädt Heike Scharfenberger am Samstag, 10. März. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Ortsvorsteherbüro in der Schlossstraße. Dabei wird auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck mithelfen, sie hat sich für vier weitere Termine in den Stadtteilen angekündigt. Gruppen können auch eigene Reinigungsaktionen bei der Lukom unter der Telefonnummer 0621/69 095-29 anmelden. Weitere Informationen unter www.ludwigshafen.de.