Auftakt im Jungen Pfalzbau

Ludwigshafen.Die Erlebnisse von Gastarbeitern in der Nachkriegszeit stehen im Mittelpunkt eines generationenübergreifenden Theaterprojekts des Jungen Pfalzbaus unter dem Titel „Willkommen in Deutschland!“. Es feiert am Freitag, 19. Oktober, 17 Uhr, Premiere im Rahmen des Internationalen Festivals. In dem Stück stehen drei Generationen auf der Bühne. Sieben Spieler aus fünf Ländern im Alter zwischen sieben und 54 Jahre tauchen ein in die Zeit, als ihre Eltern und Großeltern die Entscheidung trafen, nach Deutschland zu ziehen. In einer Collage erzählen sie von den Anfängen der Menschen aus Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei und Jugoslawien. Bei der Inszenierung führte Kaja Lorì Co-Regie, die Kostüme entwarf Petra Vaskova. Eine weitere Vorstellung wird am Sonntag, 21. Oktober, um 12 Uhr gezeigt. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018