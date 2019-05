Auftakt im Ludwigshafener Willersinnbad

Ludwigshafen.Die Außentemperaturen und der Nieselregen waren zwar nicht sehr einladend, dennoch ließen es sich Michael Walther (li.) und Stefan Willenbücher nicht nehmen, am Samstag zum Auftakt der Freibadesaison im Willersinn einige Runden zu schwimmen. Für die ersten Besucher wartete danach eine kostenlose Aufwärmung mit einer Tasse Kaffee.

Das Willersinnbad hat wie im vergangenen Jahr an einem Wochentag besonders früh geöffnet - donnerstags können Schwimmfreunde bereits ab 7 Uhr kommen. Die Badesaison an der Blies startet indes erst am Sonntag, 19. Mai.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 12.05.2019