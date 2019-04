Auftakt zur Laufsaison

Wer an diesem strahlenden Nachmittag in das Gesicht von Saskia Helfenfinger-Jeck blickt, schaut einer freudestrahlenden Sportlerin in die Augen. „Wir sind überglücklich“, wie die Sportvorsitzende des Ludwigshafener Laufclubs (LLC) im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet – und kaum genug Gründe für diese Euphorie haben könnte. Denn während sich Dutzende enthusiastische Läufer an der Pegeluhr auf der Parkinsel versammeln, um mit dem „Run Up“ des LLC in die neue Laufsaison zu starten, freut sich Helfenfinger-Jeck über die Popularität des Wettbewerbs, der sich mit dem zunehmenden Fokus auf Gesundheitssport in den vergangenen Jahren fast von allein entwickelt hat.

„Bewegung ist wunderbar“

„Das Laufen hat enorm an Zuspruch gewonnen“, befindet auch Vorstandsmitglied Ulrike Schön, sie rückt dabei vor allem die Vielfalt der Disziplinen in den Vordergrund. Denn während viele Ausdauersportler das Laufen als klassische Disziplin zwischen Jogging und Gehen bevorzugen, sei das Nordic Walking vor allem bei denjenigen beliebt, die zwischen Tempo und Sicherheit ihre eigenen Wege gehen wollen.

Dabei setzt der LLC auf Angebote für Jüngere wie Ältere – mit Erfolg. Während der Verein im Jahr 2017 bei der Gründung 27 aktive Mitglieder hatte, blickt der Vorstand mittlerweile auf 75 gemeldete Läufer zurück – eine beachtliche Steigerung um fast 300 Prozent. Helfenfinger-Jeck ist fasziniert über das „traumhaft schöne Laufareal“ am Rhein entlang, auf das man „mächtig stolz“ sei: „Es ist immer die Kombination aus Gesundheit und Gemeinschaft, die den Unterschied macht.“

Während sich in unabhängigen Laufgruppen jeder selbst um den eigenen Trainingsstand kümmern müsse, zeige man durch die Zertifizierung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, dass gesundes Aufbautraining und die persönlichen Ambitionen immer sensibel ausbalanciert werden müssten.

Eine Vorgabe, die auch an diesem Nachmittag befolgt wird. Niemand geht auf die wahlweise vier oder acht Kilometer lange Strecke, bevor er nicht die Kniegelenke mit Drehungen warm gemacht hat. Dass zwischen Übungen für Lauftechnik und Athletik auch Freundschaften entstehen, ist ein Wert, der Ula Walther-Tiedig am Herzen liegt. Bei der Stadt ist sie für das Sportabzeichen zuständig und schickt nicht nur einige Nordic Walker auf die 7,2 Kilometer lange Route: „Wir schaffen einen Frohsinn, der geteilt werden kann.“

Worte, mit denen auch der elfjährige Tim Steinhauer viel anfangen kann. Denn auch wenn der Jugendliche aus Ludwigshafen sein Training nach einer Pause im Jahr 2019 erst wieder aufnimmt, weiß Steinhauer: „Sich draußen beim Laufen bewegen zu können, ist einfach wunderbar!“

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019