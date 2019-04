Ludwigshafen.Trotz einiger Ausnahmen kann das Handwerk der Kreishandwerkerschaft Vorderpfalz mit den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres zufrieden sein. Diese Bilanz zog Hauptgeschäftsführer Jochen Heck bei der Mitgliederversammlung. Beim örtlichen Handwerk seien die Auftragsbücher anhaltend gut gefüllt. Heck erwartet auch für 2019 ein Wachstum von vier Prozent und das trotz rund 250 000 fehlender Arbeitskräfte bundesweit. Sorgen bereiten nach wie vor der Fachkräftemangel und Betriebsnachfolgen. „Hauptsächlich durch fehlende Betriebsnachfolgen haben wir einen leichten Rückgang bei den Mitgliederzahlen um etwa 40 auf 900 Mitglieder in den 17 Innungen“, so Heck. „Wir müssen uns daher breit aufstellen, alleine mit Mitgliedsbeiträgen sind wir nicht finanzierbar.“

Abgänger streben Studium an

Auch die Anzahl an Terminen aus dem Dienstleistungszentrum sind rückläufig. „Wir waren nicht untätig, haben lediglich die Statistik entschlackt“, gab Heck zu. Das Geschäftsteam habe an 48 Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen teilgenommen, 61 Jubiläen und Ehrungen wurden durchgeführt. Wichtigster Grund für die Reduzierung: Heck ist nebenbei auch als Rechtsanwalt eingebunden. In 2018 lag hier ein beratungsrechtlicher Schwerpunkt auf der neuen Datenschutz-Grundverordnung. Im letzten Jahr wurden durch die Kreishandwerkerschaft 46 Gesellen- und Zwischenprüfungen durchgeführt mit 842 Teilnehmern. Diese erfreuliche Entwicklung dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bundesweit rund 120 000 Schulabgänger weniger als vor zehn Jahren gebe und über 60 Prozent ein Studium anstrebten.

Zahlreiche Projekte, zumeist finanziert vom Europäischen Sozialfond (ESF), seien vom Dienstleistungszentrum Handwerk angestoßen worden, um Menschen für ein Handwerk zu begeistern. Über eine geförderte Maßnahme vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit Rheinland Pfalz konnten etwa 46 Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert werden, 60 Betriebe konnten ebenfalls ESF-gefördert für die Arbeit mit Flüchtlingen sensibilisiert werden. Beide Projekte laufen wegen fehlender Zuschüsse aus.

Erfolgreich seien Integrationsmaßnahmen für Schüler mit schulischen oder sozialen Hemmnissen gewesen, sie konnten zu 100 Prozent abgeschlossen werden. Die Initiative „Zukunftsoption Fachkraft“, die 2013 an den Start ging, konnte wieder erfolgreich in 120 Betrieben durchgeführt werden. Insgesamt wurden so bereits 720 Unternehmen bei der Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität und Fachkräftesicherung unterstützt. ad

