„Aufzug wird diese Woche repariert“

Ludwigshafen.Für viele Fahrgäste ist der defekte Aufzug im S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte ein großes Ärgernis, denn nur dadurch können Rollstuhlfahrer und andere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, den Bahnsteig erreichen. „Der Aufzug wird noch in dieser Woche instandgesetzt“, kündigte ein Bahn-Sprecher am Dienstag auf „MM“-Anfrage an. Durch Vandalismus war nach seinen Angaben der Aufzug im Dezember beschädigt worden. Als stellvertretender Vorsitzender des Behindertenbeirats Ludwigshafen hatte Andreas Massion die lange Zeitdauer für die Reparatur kritisiert. Wenn die Deutsche Bahn Milliarden in ihre Streckennetze investieren will, sollten barrierefreie Zugänge kein Luxusgut sein. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.02.2020