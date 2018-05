Aus dem Fundus der Weltmusik

Anzeige

Wenn sie sich auch so genannt haben, primitiv sind weder die Musiker, noch ihre Kunst. Eher schon sparsam. In Sachen Instrumentierung und Equipment schleppt sich das Quartett kaum wirklich ab. Doch so klein ihr Gepäck auch ist, so groß sind ihr Ideenreichtum und ihre musikalische Kreativität. Im Ludwigshafener „Cinema Paradiso y Arte“ präsentieren die 2011 als Nachfolgeband der Coleümes formierten Akkordeonist Laurent Leroi, Holzbläser Matthias Dörsam, sowie Michael Herzer und Erwin Ditzner an Kontrabass und kleinem Schlagwerk ihre neue CD „Petit“.

Facettenreich auf allen Ebenen

Es wirkt wie eine Art Familienfest mit Livemusik. Les Primitifs spielen vor Freunden der musikalischen Kleinkunst. Fast unverstärkt, und daher auf das persönliche, musikalische Feingefühl reduziert, tragen die vier Musiker ein Programm vor, dessen Aufteilung genau der Unterteilung ihrer aktuellen Doppel-CD entspricht. Der erste Teil ihres Konzertes besteht aus den Stücken der langsamen, melancholischen CD, die eher zur Nachdenklichkeit denn zur Ausgelassenheit neigt. Im zweiten Set widmen sich Laurent Leroi schon mehr der guten Laune. Hier hätten sich manche wohl eine Mischung gewünscht, doch Les Primitifs probieren, ob dieser Ablauf auch funktionieren kann. Und, bei der gegebenen Vertrautheit mit dem Publikum geht das Konzept tatsächlich auf.

Stilistisch verortet sich ihre Musik derzeit im Raum zwischen Originalen, vor allem von Leroi, Dörsam und Herzer einerseits, und adaptierten Klassikern, Tänzen und Traditionals von Richard Wagner bis Klezmer, die um ausgedehnte Chorus-Passagen erweitert wurden. Neben der stilistischen Wandlungsfähigkeit sind es vor allem diese Improvisationen, die die Musik der Primitifs so unverwechselbar machen. Matthias Dörsam und Laurent Leroi spielen hier die Hauptrollen. Nicht nur beeindrucken beide in ihren jeweiligen Soli mit viel Musikalität und einem hohen Maß an Spieltechnik. Es ist auch ihre ständige, melodiöse Kommunikation während der Themen und der auf sparsamem Instrumentarium gespielten Soli von Drummer Erwin Ditzner, die beeindruckt.