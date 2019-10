Aus Fahrschule Geld entwendet

Ludwigshafen.Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Fahrschule in der Saarlandstraße eingebrochen und haben mehrere hundert Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben hatten die Täter zuvor die Glaseingangstür eingeschlagen. Zudem beschädigten sie die Tür zu einem Markisengeschäft, gelangten aber nicht in den Laden. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 1.45 Uhr, dass ihm in der Saarlandstraße ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit dunkler Kleidung entgegengekommen sei, der ihm verdächtig erschien. Aus einer Gaststätte in der Maudacher Straße stahlen Einbrecher am Donnerstag gegen 4 Uhr ebenfalls mehrere hundert Euro. Hinweise an die Kripo unter der Telefonnummer 0621/963-27 73. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.10.2019