Ausbau der Linie 10 ab 8. April

Ludwigshafen.Das derzeit größte Nahverkehrsprojekt der Stadt, der Ausbau der Straßenbahnlinie 10, beginnt am Montag, 8. April. Dies teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gestern mit. Auf einer rund 900 Meter langen Strecke in Alt-Friesenheim tauscht das Unternehmen die völlig maroden Gleise aus. Zudem baut es die Haltestellen Friesenheim Mitte, Hagellochstraße und Kreuzstraße barrierefrei aus. Zuvor saniert die Stadt die Gas- und Wasserleitungen sowie den Abwasserkanal in der Carl-Bosch-, Luitpold- und Kreuzstraße.

Der Straßenbahnverkehr wird während der Bauzeit in Alt-Friesenheim eingestellt, dafür wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die genauen Pläne stellen die RNV und die Stadtverwaltung bei einer Bürgerversammlung am Montag, 25. März, um 17.30 Uhr im Gemeindehaus der Pauluskirche (Luitpoldstraße 45a) vor.

Bei dem 37 Millionen Euro teuren Gesamtprojekt werden in einem zweiten Bauabschnitt die Gleise in der Hohenzollernstraße erneuert. Dabei werden weitere Haltestellen wie etwa am Klinikum behindertengerecht umgebaut. Die Arbeiten sollen 2023 beendet sein. ott

