Ausbauplan wird geprüft

Ludwigshafen.Eine Verlängerung von drei Stadtbahnlinien nach Maudach/Mutterstadt, Frankenthal und Neuhofen prüft die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nun genauer. Ergebnisse über die Trassenvarianten sollen bis zum Jahresende vorliegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Bereits die ersten Zwischenergebnisse im März hatten laut RNV für den Ausbau gesprochen. Eine vertiefte Untersuchung habe jetzt für die Strecke nach Maudach, Mutterstadt und Dannstadt sowie in die Pfingstweide und Edigheim „noch bessere Ergebnisse“ gezeigt. Bei einem Ausbau nach Neuhofen würden ebenfalls erhebliche Fahrgastzugewinne prognostiziert. Dabei zeige sich derzeit jedoch ein noch zu geringer volkswirtschaftlicher Nutzen, was mit dem angewandten Berechnungsmodell von 2016 zusammenhänge. Dabei seien die Anforderungen der Verkehrswende unzureichend berücksichtigt, so die RNV. Deshalb würden die Berechnungsvorschriften für die weitere Prüfung überarbeitet. ott

