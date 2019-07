Ausflüge sind stark gefragt

Ludwigshafen.„Die Lebensphase nach dem Berufsleben wird immer länger: Schon heute sind es zwei Jahrzehnte, künftig ist man oft 30 Jahre lang Rentner.“ Auf die Folgen des demographischen Wandels ging Gabi Frank-Mantowski in ihrem Grußwort zum zehnjährigen Bestehen von LUkompakt ein, dem „Zentrum für kompetente und aktive Senioren in Ludwigshafen“. Und noch eine beeindruckende Zahl hatte die Leiterin der Landesleitstelle „Gut leben im Alter“ im rheinland-pfälzischen Sozialministerium parat: „Wenn die 1964 Geborenen in den Ruhestand gehen, werden das eine Million Menschen gleichzeitig sein.“

Wie sinnstiftende Beschäftigung für die wachsende Zahl älterer Menschen aussehen kann, wurde bei der Festveranstaltung anhand von Praxisbeispielen deutlich. „Von Senioren für Senioren“ lautet der Gedanke bei dem Zentrum, das eng mit der städtischen Immobiliengesellschaft GAG und dem Seniorenrat kooperiert. „Wir verstehen uns als Begegnungs-, Kommunikations-, Informations- und Bildungszentrum“, erläuterte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) den Auftrag und stellte das vielfältige Angebot heraus.

Ehrenamtliche konzipieren Kurse

„Besonders gefragt sind Seniorenreisen“, verriet Leiterin Birgit Kurz. Für einen moderaten Kostenbeitrag gehe es mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Pfälzerwald, man wandere auf den Spuren von Martin Luther durch Oppenheim, und auch entferntere Ausflugsziele hätten die Senioren, die meist in Ludwigshafen leben, im Visier. Als Renner habe sich die jüngste Berlin-Tour erwiesen, Besuch im Bundestag inklusive.

Unerlässlich – und von zahlreichen Ehrenamtlichen passgenau konzipiert – seien die Kursangebote, an denen 2018 knapp 1300 ältere Menschen teilnahmen. Dazu zählen Fremdsprachen, Singkreise, Gymnastikkurse, Schreibwerkstatt, Gesprächsrunden und eine Taschengeldbörse, mittels derer Jugendliche kleinere Arbeiten für die Senioren erledigen. Generationen kommen in Kontakt, Ältere bringen ihre Erfahrung ein – und fühlen sich wertgeschätzt.

„LUkompakt trägt zu einem realistischen Bild vom Leben im Alter bei“, betonte Steeg und freute sich über die in der Benckiserstraße gelebte Offenheit. Besonders sichtbar wird dies im „Café Klick“: „Senioren erlernen hier den Umgang mit PC und Handy. Mancher Teilnehmer findet den Weg hierher vom Betreuten Wohnen im benachbarten Heny-Roos-Haus. Auf Wunsch kommt der Computer-Experte sogar ins Haus: zehn Euro kostet die Stunde beim „BitExpress“! Die Jubiläumsveranstaltung klang mit einem Gartenfest aus. Ehrenamtliche präsentierten den 150 Besuchern ihre Arbeitsgruppen und einen Film: Darin setzte Reinhard Winstel die Senioren gekonnt in Szene. Die Cover-Band „Spätsünder“ bewies derweil, dass fortgeschrittenes Alter nicht vor guter Rockmusik schützt.

