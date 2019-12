Ausflug zu Wintervögeln

Der Hakengimpel zählt zu den größten Finkenarten. © Nabu

Ludwigshafen.Der Naturschutzbund (Nabu) Ludwigshafen bietet am Sonntag, 5. Januar, ab 14 Uhr eine Exkursion zu den Wintervögeln im Maudacher Bruch an. Georg Waßmuth gibt Erläuterungen. Bei der etwa zweistündigen Wanderung sollen die Teilnehmer die Vögel nicht nur hören, sondern auch beobachten – deshalb ist das Mitbringen eines Fernglases sinnvoll. Treffpunkt ist am Parkplatz Riedstraße. Weitere Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/55 17 87.

Bundesweit ruft der Nabu vom 10. bis 12. Januar dazu auf, die Vögel zu zählen und dem Verein unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/1157-115 zu melden. Im vergangenen Jahr hatten sich 138 000 Menschen daran beteiligt. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019