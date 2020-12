Ludwigshafen.Die beiden für den Kiefweiher verantwortlichen Angelsportvereine Früh-Auf Friesenheim und Petri Heil 1909 Mundenheim führen am Samstag, 12. Dezember, von 9 bis 12 Uhr, im Vereinsheim an der Blies ihren gemeinsamen Kartenverkauf für das Jahr 2021 durch. Eine zweite Verkaufsreihe ist für den 9. und 16. Januar 2021 am gleichen Ort zur gleichen Uhrzeit geplant.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020