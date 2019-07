Auslandsaufenthalt für bessere Jobaussichten

Ludwigshafen.Auch wenn in manchen Betrieben händeringend Azubis und Mitarbeiter gesucht werden, findet nicht jeder Jugendliche, der seinen Schulabschluss oder bereits eine Ausbildung gemacht hat, sofort einen Job. Manche junge Leute erleben trotz sinkender Arbeitslosenzahlen Durststrecken, in denen sie sich beim Jobcenter oder der Agentur für Arbeit melden. Für Jugendliche und Erwachsene im Alter von 18 bis 35 bietet das Institut zur Förderung von Bildung und Integration (INBI) in Rheinland-Pfalz zweimonatige Praktika im Ausland an.

Das Programm nennt sich „BEDA – Beruflicher Erfolg durch Austausch“. Es hilft den Jugendlichen, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen zu sammeln. Finanziert wird das Programm durch Mittel des Europäischen Sozialfonds sowie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. „Das Zeugnis macht sich sehr positiv im Lebenslauf“, sagte Sabine Mohrhardt vom Jobcenter Vorderpfalz. „Die Vermittlungschancen steigen enorm.“ Nun erhielten die 15 Teilnehmer, die ihr Praktikum dieses Jahr im englischen Worcester absolviert haben, ihre Zeugnisse.

„Die Jugendlichen trafen sich in der Volkshochschule Ludwigshafen zum Vorbereitungskurs, dann flogen sie zusammen nach Worcester, wo sie Praktikumsstellen in den verschiedensten Berufen antraten“, sagte Linh Nguyen von INBI. Die Palette an Berufen ist groß: Tattoo-Studio, Tierarzt, Hotel, Zahnarzt, um nur einige Beispiele zu nennen. „Das Praktikum war eine gute Möglichkeit für jeden von uns, sich weiterzuentwickeln und mal auf sich gestellt zu sein. Ich hatte nicht nur eine Praktikumsstelle, sondern gleich vier, da in England gerade Ferienzeit war“, berichtete Teilnehmer Amid. „Fünf Tage die Woche arbeitest du wie in einem regulären Job, das Wochenende gehört dir. Wir haben Ausflüge gemacht und viel von England gesehen. Ich hatte zwei Praktikumsstellen und bin begeistert, weil es eine so schöne Zeit war“, so Yasemin.

Praktika gibt es in Großbritannien, Österreich, Spanien und Griechenland. Im Herbst steht ein besonderes Ziel auf dem Plan: die Insel Kreta. Für diesen Aufenthalt werden noch Teilnehmer gesucht, daher waren bei der Zeugnisübergabe auch mögliche Kandidaten für Kreta anwesend – eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen. „Auf Kreta läuft es etwas anders. Man ist nicht in einer Gastfamilie, sondern in WGs. Das heißt, man muss selbst einkaufen und kochen“, erklärte Nguyen. Im September geht der Flug, ab dann ist man zwei Monate auf der Insel. Wer in dieser Zeit ein Vorstellungsgespräch in Deutschland hat, darf für ein paar Tage zurückfliegen. Kge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019