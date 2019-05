Auslieferung außerhalb der Stoßzeiten

Ludwigshafen.Der Elektrogroßhändler Moster hat in diesem Jahr viel vor. Auf einem Gelände in der Ernst-Boehe-Straße entsteht derzeit eine neue, größere Unternehmenszentrale. Im Mittelpunkt der Planungen steht eine optimale Abwicklung der Logistik. Bis zum Herbst 2019 werden auf dem 24 000 Quadratmeter großen Grundstück ein moderner Bürobau, ein SB-Lager und ein Zentrallager errichtet. Auch Mietparkplätze sind in Planung, die die Stellplatznot im Stadtviertel lindern sollen.

Bei einem Besuch des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers Volker Wissing (FDP) stand vor allem die schwierige Verkehrssituation im Fokus. Allein die Lage des neuen Gebäudes in Nachbarschaft der Hochschule lässt eine altbekannte Forderung erneut laut werden: Die Wiedereröffnung des Posttunnels auf dem Gelände der Deutschen Bahn. „Der Posttunnel ist ein wirkliches Problem. Seine Eröffnung ist um weitere vier Jahre verschoben worden, jetzt gibt es ein Planfeststellungsverfahren. Der Posttunnel würde den Straßenverkehr entlasten, da man vom Bahnhof direkt zur Ernst-Boehe-Straße gelangt“, sagte Götz Aumüller, mit Rudolf Peter Moster zusammen Geschäftsführer der traditionsreichen Firma.

Wissing weiß um die Problematik: „Die Verkehrssituation wird sich zuspitzen, wenn der Abriss der Hochstraßen beginnt. Wir sind im regelmäßigen Gespräch mit der Bahn, ich werde den Posttunnel mit auf die Tagesordnung setzen“, versprach der Wirtschaftsminister. Nicht nur in Ludwigshafen, sondern generell erwarte man einen Aufwärtstrend , was die Anzahl der PKW betrifft. Deshalb seien Alternativen nötig wie zum Beispiel eine bessere Vertaktung zwischen Bus und Schiene. Auf die Verdichtung des Verkehrs hat sich die Firma Moster bereits eingestellt.

„Wir haben unsere Auslieferungen in die frühen Morgenstunden gelegt, um dem Hauptverkehr zu entgehen. Zum Glück sind Handwerksbetriebe früh aktiv. Durch den Online-Handel ist man es inzwischen gewohnt, dass alles schnell geliefert wird. Unsere Logistik-Abteilung ist inzwischen ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb“, sagte Aumüller. „Von manchen Stammkunden haben wir sogar die Schlüssel, um ausliefern zu können. Sie vertrauen uns und unseren Fahrern“, meinte Rudolf-Peter Moster. Laut Wissing ist das Thema Hochstraße Chefsache: „Auch der Bund muss überzeugt werden, dass der Umbau keine kommunale Angelegenheit ist. Das Land Rheinlad-Pfalz ist damit überfordert. Wenn der Verkehrsknotenpunkt Mannheim-Ludwigshafen zusammenbricht, kommt der Schaden auch in Berlin an.“ kge

