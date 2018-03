Ausstellung in Partnerstadt Dessau

Anzeige

Ludwigshafen.Zehn Künstlerinnen der Gruppe „Kunstfaser“ präsentieren noch bis 8. April aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Ludwigshafen und Dessau-Roßlau ihre Werke in der Dessauer Marienkirche. Sie kommen aus Ludwigshafen und aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, zwei von ihnen haben Verbindungen in die Bretagne, in der Lorient als weitere Partnerstadt Ludwigshafens liegt. Unter dem Motto „Freiraum? Was ist das für mich?“ zeigen Regina von Bodisco, Cathérine Borja, Sigrid Harmgart, Katrin Kirchner, Katharina Kuczinski, Ingrid Kußmaul, Sieglinde Pfeifer, Margot Hella Scherr, Marija Schmidt und Angelika Wahl-Roblot Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Kalligraphie, Installation, Literatur, Fotografie und Filz. ott