Ausstellung über Hilfsaktion aus Pasadena

Anzeige

Ereignisse aus sieben Jahrzehnten Städteverbindung mit Pasadena stellt Marcel Jurkat, Leiter des Bereichs Städtepartnerschaften bei der Stadt, am Mittwoch, 6. Juni, 19 Uhr, im Stadtmuseum vor. Mit einem bunten Abend wird dort auch das Pasadena-Jubiläum am Mittwoch, 20. Juni, ab 19 Uhr gefeiert. Für ein amerikanisches Buffet und Getränke ist gesorgt. Stephan Reinhard, Vorsitzender des Freundeskreises, erläutert in einem Bildervortrag die Aktivitäten des Vereins. Besonderheit: Die Besucher können an diesem Abend originale Dokumente einsehen. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.05.2018