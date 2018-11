Ludwigshafen.Eine Ausstellung über Sagen und Gespenstergeschichten aus Oggersheim zeigt das Schillerhaus bis zum 8. März. Die Exponate unter dem Titel „Helden, Hexen, Hüttenhammel!“ stellten Michaela Ferner und Klaudia Goebel vom Heimatkundlichen Arbeitskreis Oggersheim zusammen. Die Ausstellung soll die Neugier nach den Sagen um den Ort Oggersheim wecken. Was hat es mit Hans Warsch, dem Hüttenhammel oder der Weißen Frau auf sich? Das können Besucher in der Ausstellung herausfinden, in der ihnen Helden und Tiergeister begegnen und in der Motive und Hintergründe der Sagen deutlich werden.

Termine für eine Führung durch die Ausstellung können über die Leiterin des Stadtmuseums, Regina Heilmann, per E-Mail an regina.heilmann@ludwigshafen.de oder unter der Telefonnummer 0621/504-2580/-2574 vereinbart werden. Das Schillerhaus ist mittwochs von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018