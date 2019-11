Austausch mit Bürgern

Ludwigshafen.Um das Filmfestival auf der Parkinsel und die Auswirkungen auf die Anwohner zu besprechen, lädt die Stadt für Montag, 2. Dezember, 18.30 Uhr, zu einer Versammlung in das Restaurant Vasiliko (Parkstraße 43) ein. „Besprochen werden soll, wie erfolgreich die letztjährig besprochenen Maßnahmen umgesetzt wurden und wo weiteres Verbesserungspotential besteht“, teilt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) mit. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Klagen der Anwohner gegeben – vor allem, weil Festivalbesucher die Straßen zuparkten. Daraufhin hatte es in diesem Jahr einige Anpassungen gegeben.

An dem Treffen werden neben Steinruck auch Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg, die Beigeordneten Klaus Dillinger und Andreas Schwarz, Ortsvorsteher Christoph Heller und Festivaldirektor Michael Kötz teilnehmen. jei

