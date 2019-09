Austausch über europäische Themen

Ludwigshafen.Knapp 100 Schüler und ihre Lehrer drängten sich ins Stadtmuseum. Es war eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Nationalitäten, die zum Empfang der Stadt kam. Die Berufbildende Schule Wirtschaft I führt derzeit ihre Projekttage „Global Days“ durch, an denen sich in diesem Jahr Schülerteams aus sieben europäischen Nationen beteiligten: Sie kamen aus Dänemark, den Niederlanden, Spanien, Italien, Kroatien, Polen und aus Frankreich, wobei die Jugendlichen aus Kroatien, Polen und Frankreich erstmals dabei waren.

„Die Berufsbildende Schule hat viel Geld ausgegeben, damit ihr gutes Wetter habt“, scherzte Bürgermeisterin Cornela Reifenberg im Blick auf die idealen äußeren Bedingungen, die die Schüler während ihres viertägigen Aufenthaltes in Ludwigshafen genießen konnten. Sie lobte den „europäischen Gedanken“, der hinter den gemeinsamen Projekttagen steht, und das steigende Interesse.

Reifenberg würdigte zudem die „starke europäische Orientierung“ der Berufsbildenden Schule Wirtschaft I, denn bereits zum siebten Mal finden die „Global Days“ in Ludwigshafen statt. Die Projektwoche geht auf die Partnerschule Niels Brock in Kopenhagen zurück, an der die Ludwigshafener Berufsschüler erstmals 2013 teilnahmen.

Bei den Projekttagen geht es prinzipiell „um die Förderung der interkulturellen Sensibilität sowie um Entwicklung von Eigeninitiative und Selbstvertrauen bei den Schülern“, wie Reifenberg die Ziele beschrieb. „Wir sind ein europäisches Haus mit einem friedlichen Miteinander, so wie wir uns die EU vorstellen.“

Klimaschutz im Mittelpunkt

„Die Jugendlichen bearbeiten bei den Global Days immer interesante und aktuelle Themen“, ergänzte Reifenberg. An vergangenen Projekttagen ging es um Probleme von Flüchtlingen und auch Folgen des Brexits. Bei den laufenden Projekttagen beschäftigen sich die Jugendlichen mit Klima und Umwelt. Auf der Agenda der Jugendlichen standen Fragen zur europäischen Energie- und Klimapolitik. „Die Schüler befassen sich mit globalen Umweltproblemen und suchen nach lokalen Lösungen“, so Reifenberg.

Gleich nach ihrer Ankunft begann am Dienstagmorgen die Projektarbeit der Jugendlichen mit einer BASF-Werksrundfahrt sowie einem Vortrag zur Nachhaltigkeit. Am Donnerstag wurden die Projektarbeit abgeschlossen und die besten Arbeiten bei einer kleinen Feier prämiert, bevor es am Freitagmorgen wieder in die Heimat der Jugendlichen geht.

Damit der europäische Gedanke richtig gelebt werden kann, sind die Gastschüler bei Ludwigshafener Familien untergebracht: „Wie, wenn nicht so, kann der europäische Gedanke Vermittelt werden?“, lobt Reifenberg die Idee des europäischen Hauses im Gespräch gegenüber dieser Zeitung:

„Wir können in dieser Gemeinschaft so den europäischen Gedanken den Jugendlichen vermitteln und gleichzeitig mit so vielen unterschiedlichen Nationalitäten und den Gastfamilien friedlich Miteinander leben.“ dle

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019